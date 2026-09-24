Niğde'de kanala düşen araçta sıkışan sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı

Niğde'de kanala düşen araçta sıkışan sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'de sabah saatlerinde Selçuk Mahallesi'ndeki Kanal Sokak'ta bir otomobil kontrolden çıkarak kanala düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi; araçta sıkışan sürücü yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.
NİĞDE'de kontrolden çıkarak kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Selçuk Mahallesi Kanal Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak kanala düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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