Niğde'de müstakil evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Niğde Selçuk Mahallesi'nde müstakil bir evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında odun ve saman balyaları zarar gördü.
Niğde'de müstakil bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Selçuk Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta müstakil evin bahçesinde odun ve saman balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, odun ve saman balyaları zarar gördü.
Kaynak: AA
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