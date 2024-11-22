Niğde'de polis ekipleri, lise öğrencilerine yönelik terör örgütlerinden uzak durulması hakkında bilgilendirilme çalışması yaptı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "Gençlik ve Güvenli Gelecek 12" projesi kapsamında lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrencilere, terör örgütlerinin faaliyetlerinden uzak tutulmasını sağlamak amacıyla bilgilendirme yapıyor.
Ekipler, bu kapsamda, 4-19 Kasım tarihlerinde 7 okulu ziyaret ederek 2 bin 100 öğrenciye eğitim verdi, kalemlik hediye etti.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Öğrencilere Terör Bilgilendirmesi - Son Dakika
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