Niğde\'de sabah sis görüş mesafesini düşürünce sürücüler yolda dikkatli ilerledi

Niğde'de sabah sis görüş mesafesini düşürünce sürücüler yolda dikkatli ilerlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'de gece hava sıcaklığının düşmesinin ardından sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, kara yollarında görüş mesafesini azalttı. Sis nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli ilerlerken kent genelinde aralıklarla yağmur etkili oluyor.
Niğde'de sis, görüş mesafesini düşürdü.
Gece hava sıcaklığının düşmesinin ardından kent genelinde sabah sis etkisini gösterdi.
Sis nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi azalırken, sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.
Öte yandan, kent genelinde aralıklarla yağmur etkili oluyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?