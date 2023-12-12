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Niğde'de sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralanan çocuk taburcu oldu - Son Dakika
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Niğde'de sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralanan çocuk taburcu oldu

Niğde'de sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Baba, köpeklerin kontrol altına alınması gerektiğini belirtirken, çocuk ise korktuğunu ve şaşırdığını ifade etti.

Niğde\'de sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralanan çocuk taburcu oldu
12.12.2023 - 19:41,
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Niğde'de sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuk, tedavisinin ardından taburcu oldu.

???????Efendibey Mahallesi'nde öğle arası okuldan evine giden 7. sınıf öğrencisi N.K, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Baba Şaban Kamir, AA muhabirine, kızının köpeğin saldırısı sonucu bacağından yaralandığını söyledi.

Olayın ardından kızını hemen hastaneye götürdüğünü anlatan Kamir, şunları kaydetti:

"Vatandaş olarak sahipsiz köpeklerden muzdaribiz. Köpeklerin mi hayvanların mı insanların mı canı önemli? Bunu ayırt etmek lazım. Tabi ki hayvanları biz de seviyoruz. Kızımı özellikle hayvansever bir insan olarak yetiştirdim. Göreceğimiz zararları düşünerek bir müdahale yapılması gerekiyor. Hastanede gerekli tedavisi yapıldı. Canımızın yanmasını istemiyoruz, daha kötüsü olabilirdi."

N.K. de çok korktuğunu belirterek, "Öğle arası parktan geçerken bir köpek saldırdı. Kaçmaya ve çığlık atmaya başladım. Sonra başka kızların çığlık sesleri geldi. Hiç arkama bakmadan koştum. Hayvanları çok seviyorum ama bu durum karşısında şaşırdım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Niğde'de sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralanan çocuk taburcu oldu - Son Dakika
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