Niğde'de Sel: 3 Araç Taşkında Mahvoldu - Son Dakika
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Niğde'de Sel: 3 Araç Taşkında Mahvoldu

Niğde\'de Sel: 3 Araç Taşkında Mahvoldu
06.06.2026 19:11
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Niğde'de sağanak sonrası oluşan selde 3 araç sele kapıldı, ekipler olay yerinde çalışmalarına devam ediyor.

NİĞDE'de etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen taşkında 3 araç sele kapıldı. Araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Niğde'de öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Gümüşler beldesinde sağanak nedeniyle oluşan sel sularına 3 araç kapıldı. Araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yaşanan selin ardından bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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