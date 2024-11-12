Niğde\'de Trafik Bilgilendirmesi

Niğde'de sürücü ve yolculara trafik kuralları hakkında bilgi verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde- Kayseri kara yolundaki uygulama noktasında bulunan Yaşam Tüneli Çadırı'nda sürücü ve yolculara trafik kurallarını anlattı.
Polis ekipleri, hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonuyla konuşmama, kırmızı ışık ihlali gibi konularda 238 kişiyi bilgilendirdi.
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