Niğde\'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
B.D. yönetimindeki 51 ABZ 280 plakalı hafif ticari araç ile Y.C. idaresindeki 34 NL 0782 plakalı minibüs Divarlı Beldesi'nde çarpıştı.
Sürücülerden B.D. olay yerinde yaşamını yitirirken, minibüs sürücüsü Y.C. ile hafif ticari araçta bulunan Ç.D. yaralandı.
Yaralılar Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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