Niğde'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Niğde'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Niğde\'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
12.06.2026 08:22
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Niğde-Bor kara yolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Niğde'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İbrahim B. (25) yönetimindeki 51 ADP 834 plakalı otomobil, Niğde- Bor kara yolu TOKİ Kavşağı'nda Ayşe K. (46) idaresindeki 51 ACR 871 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Fazlı Ö. (19) ve Zeynep K. (25), ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Veysel Eroglu Veysel Eroglu:
    Bu olaylar çok üzücü doğrusu ?? Ama dediğim gibi eğitim eksikliği çok büyük rol oynuyo trafik eğitimi yeterli değil sürücüler daha az hız yapsa bu kazalar azalabilir herkesin biraz daha dikkatli olması gerekiyo ne dersiniz 0 0 Yanıtla
  • Deniz Meraklı Deniz Meraklı:
    vay be böyle kazaların ekonomiye maliyeti çok yüksek oluyo di mi trafik sigortaları zam yiyo hastane masrafları artıyo bundan kim kazanıyo acaba çözüm niye yok hep aynı şeyler tekrarlanıyo 0 0 Yanıtla
  • Oktay Roussel Oktay Roussel:
    her gün aynı kaza haberi geliyo ama bunun arkasında ne var onu biliyo muyuz yolun durumu mu kötü sürücü mi sorunlu bunlar araştırılmıyo mu ya 0 0 Yanıtla
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