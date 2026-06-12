Niğde\'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Veysel Eroglu:

Bu olaylar çok üzücü doğrusu ?? Ama dediğim gibi eğitim eksikliği çok büyük rol oynuyo trafik eğitimi yeterli değil sürücüler daha az hız yapsa bu kazalar azalabilir herkesin biraz daha dikkatli olması gerekiyo ne dersiniz