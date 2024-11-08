Niğde'nin Bor ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
F.Ö. (25) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Belediye Caddesi Cumhuriyet Meydanı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü F.Ö, hayatını kaybetti.
F.Ö'nün cenazesi, Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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