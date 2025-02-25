Niğde'de Usta Aşçı Olma Fırsatı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Niğde'de Usta Aşçı Olma Fırsatı

Niğde'deki Türk Mutfağı Kursu, kursiyerlere sertifika ve iş imkanı sunuyor.

25.02.2025 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de kursiyerler aldıkları Türk mutfağı eğitimi ile usta aşçı oluyor

NİĞDE - Niğde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Geleneksel Türk Mutfağı Kursu, özellikle ev hanımları tarafından yoğun ilgi görüyor.

Yaklaşık 750 saatlik eğitimin ardından sınava tabii tutulan kursiyerler başarılı olurlarsa usta aşçı sertifikası almaya hak kazanarak hem meslek sahibi olma hem de aile bütçelerine katkıda bulunma fırsatı yakalıyor.

Kurs kapsamında katılımcılar, yöresel yemeklerden tatlılara, hamur işlerinden et yemeklerine kadar geniş bir yelpazede Türk mutfağında yer alan yemeklerle ilgili eğitim alıyor.

Geleneksel Türk mutfağını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla açılan, alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilen kursta, geleneksel tarifler öğretilirken, farklı pişirme teknikleri ve sunum yöntemleri de uygulamalı olarak aktarılıyor. Kursiyerler, ayrıca hijyen, iş güvenliği, doğru beslenme ve doğal ürün kullanımı gibi konularda da bilgilendiriliyor.

Kursu tamamlayanlar iş yeri açma belgesine sahip oluyor

Eğitmen Metin Kutemuz Türk mutfağı kursunda kursiyerlere doğrama, pişirme ve sunum tekniklerinin yanı sıra doğal yöntemlerle ilgili bilgiler aktardıklarını söyleyerek, "Kursumuzun amacı geleneksel Türk mutfağından taviz vermeden insanların düzgün beslenmesini sağlayabilmek ve aynı zamanda kursiyerlerin ilerde kendilerine ait işletmeleri açabilecek yeteneği kazandırabilmek. Eğitimlerimizde vitaminler, hijyenden başlıyoruz sonrasında da gereken standartlarda üretimin nasıl yapılabileceğini hem teorik hem de pratik şekilde anlatıyoruz. Yaklaşık 2.5 ay süren kursumuzun sonunda sertifika alıyorlar ve kendilerine ait ama işletme açabiliyorlar" dedi.

Aşçılık kursuna katılan kursiyerler avukat Günay Gündemir eğitimin sonunda alacakları sertifikanın mesleki anlamda büyük bir avantaj sağladığını belirterek ileride kendi işini kurmak istediğini söyledi.

Kursiyerlerden Meltem Aydın ise Türk mutfağına dair detaylı bilgiler edindiğini ve gelecekte kendi işletmesini açmayı hedeflediğini belirterek, "Aileme katkıda bulunmak ve onlara maddi destek sağlamak için bu kurs benim için çok önemliydi" şeklinde konuştu.

Halk eğitimde meslek edindirici kurslar

Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin verilen kursla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kurslar düzenliyoruz. Türk mutfağı kursumuzda şu an yaklaşık 20 kursiyerimiz eğitim alıyor. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerimiz, aldıkları Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarla kendi işlerini kurma veya kamu ilanlarına başvurma fırsatı buluyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Güncel, Eğitim, Yaşam, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Usta Aşçı Olma Fırsatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
15:13 Siyaset arenası karışacak AK Parti’ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP’nin kapısı çalmış Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış
14:48 Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
01:19 ’’Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi’’ iddiasına ABD’den yalanlama ''Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi'' iddiasına ABD'den yalanlama
00:43 ’’Maymun’’ benzetmesi başını yaktı Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak ''Maymun'' benzetmesi başını yaktı! Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak
00:29 “Mourinho ağlamaya devam etsin“ demişti Acun Ilıcalı’dan Okan Buruk’a zehir zemberek sözler "Mourinho ağlamaya devam etsin" demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler
00:20 Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030’dan önce AB’ye katılabilir Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
00:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı
00:18 Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
00:01 Görüntüler infial yarattı Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic’in odasında aldı Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
23:34 Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 18:20:16. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde'de Usta Aşçı Olma Fırsatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.