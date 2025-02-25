Niğde'de Usta Aşçı Olma Fırsatı

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Niğde'de kursiyerler aldıkları Türk mutfağı eğitimi ile usta aşçı oluyor

NİĞDE - Niğde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Geleneksel Türk Mutfağı Kursu, özellikle ev hanımları tarafından yoğun ilgi görüyor.

Yaklaşık 750 saatlik eğitimin ardından sınava tabii tutulan kursiyerler başarılı olurlarsa usta aşçı sertifikası almaya hak kazanarak hem meslek sahibi olma hem de aile bütçelerine katkıda bulunma fırsatı yakalıyor.

Kurs kapsamında katılımcılar, yöresel yemeklerden tatlılara, hamur işlerinden et yemeklerine kadar geniş bir yelpazede Türk mutfağında yer alan yemeklerle ilgili eğitim alıyor.

Geleneksel Türk mutfağını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla açılan, alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilen kursta, geleneksel tarifler öğretilirken, farklı pişirme teknikleri ve sunum yöntemleri de uygulamalı olarak aktarılıyor. Kursiyerler, ayrıca hijyen, iş güvenliği, doğru beslenme ve doğal ürün kullanımı gibi konularda da bilgilendiriliyor.

Kursu tamamlayanlar iş yeri açma belgesine sahip oluyor

Eğitmen Metin Kutemuz Türk mutfağı kursunda kursiyerlere doğrama, pişirme ve sunum tekniklerinin yanı sıra doğal yöntemlerle ilgili bilgiler aktardıklarını söyleyerek, "Kursumuzun amacı geleneksel Türk mutfağından taviz vermeden insanların düzgün beslenmesini sağlayabilmek ve aynı zamanda kursiyerlerin ilerde kendilerine ait işletmeleri açabilecek yeteneği kazandırabilmek. Eğitimlerimizde vitaminler, hijyenden başlıyoruz sonrasında da gereken standartlarda üretimin nasıl yapılabileceğini hem teorik hem de pratik şekilde anlatıyoruz. Yaklaşık 2.5 ay süren kursumuzun sonunda sertifika alıyorlar ve kendilerine ait ama işletme açabiliyorlar" dedi.

Aşçılık kursuna katılan kursiyerler avukat Günay Gündemir eğitimin sonunda alacakları sertifikanın mesleki anlamda büyük bir avantaj sağladığını belirterek ileride kendi işini kurmak istediğini söyledi.

Kursiyerlerden Meltem Aydın ise Türk mutfağına dair detaylı bilgiler edindiğini ve gelecekte kendi işletmesini açmayı hedeflediğini belirterek, "Aileme katkıda bulunmak ve onlara maddi destek sağlamak için bu kurs benim için çok önemliydi" şeklinde konuştu.

Halk eğitimde meslek edindirici kurslar

Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin verilen kursla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kurslar düzenliyoruz. Türk mutfağı kursumuzda şu an yaklaşık 20 kursiyerimiz eğitim alıyor. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerimiz, aldıkları Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarla kendi işlerini kurma veya kamu ilanlarına başvurma fırsatı buluyor" diye konuştu.