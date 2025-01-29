Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 28 Ocak'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 3 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinde, adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, 212 gram esrar, ruhsatsız 4 tabanca, ruhsatsız 3 av tüfeği, çift taraflı bıçak, muşta, döner bıçağı ve 72 mermi ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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