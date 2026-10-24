Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Öğretmenler Günü voleybol turnuvası düzenleyecek

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Öğretmenler Günü voleybol turnuvası düzenleyecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 2-24 Kasım tarihleri arasında voleybol turnuvası düzenleyecek. Turnuvaya katılmak isteyenler başvurularını 30 Ekim saat 17.30'a kadar e-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden yapabilecek.
Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla voleybol turnuvası düzenlenecek.
İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvaya katılmak isteyenler, başvurularını 30 Ekim saat 17.30'a kadar yapabilecek.
Aynı gün saat 18.30'da teknik toplantı ve kura çekimi gerçekleştirilecek. Müsabakalar ise 2 Kasım'da başlayacak.
Turnuvaya başvurular, e-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.
Kaynak: AA
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