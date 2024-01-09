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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, ÜNVER Yarışması'nda birinci oldu - Son Dakika
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, ÜNVER Yarışması'nda birinci oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği Yarışması'nda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi birincilik elde etti. Üniversitenin enerji verimliliği uygulamaları, jüri tarafından değerlendirilerek birinci seçildi. Yarışmada ikinci olan Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne, üçüncü olan Süleyman Demirel Üniversitesi'ne ve juri özel ödülü alan Boğaziçi Üniversitesi'ne de ödüller verildi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, ödülü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın elinden aldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, ÜNVER Yarışması\'nda birinci oldu
09.01.2024 - 11:51,  Güncelleme: 11:53
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından düzenlenen "Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği (ÜNVER) Yarışması"nda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, birinciliği elde etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yarışmaya başvuran üniversitelerin enerji verimliliğiyle ilgili uygulamaları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı (EVÇED) tarafından oluşturulan jüri tarafından değerlendirildi.

Toplam tasarruf miktarı, tasarruf oranı, ekonomiklik, enerji yönetimi uygulamaları, yaygınlaşma özelliği, yenilikçilik ve öncülük özelliği kriterlerine göre yapılan değerlendirme sonucu Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin tüm yerleşkelerindeki binalarda uyguladığı projeler birinci oldu.

Yarışmada Ortadoğu Teknik Üniversitesi ikinci, Süleyman Demirel Üniversitesi üçüncü oldu. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi juri özel ödülüne layık görüldü.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, ödülü Bakanlıkta düzenlen törende Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın elinden aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uslu, üniversitede son 2 yıldır altyapıdaki eksikliklerin giderilmesi ve yenilenmesine yönelik çalışmalara önem verdiklerini belirterek, "Üniversitemizde ısıtma ve soğutma sistemlerine ait boru ve kanallarda yapılan yalıtım sayesinde ısı kaybı en aza indirildi. Fakültelerimizin birçoğunda kazanlar yoğuşmalı kazanlarla değiştirildi. Yerleşkelerimizdeki sokak armatürlerimizi led armatürlerle değiştirilerek enerjiden tasarruf edildi, varlık sensörü kullanılarak gereksiz enerji tüketiminin önüne geçildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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