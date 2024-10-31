Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde TÜBİTAK TEYDEB destek programları tanıtıldı

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde akademisyen, öğrenci ve sektör temsilcilerine TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) destek programları tanıtıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, TÜBİTAK-TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek, akademisyenler, öğrenciler ve Niğde Teknopark bünyesindeki firmalar ile sektör temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin son üç yıllık süreçteki dış kaynaklı proje desteği hakkında bilgi verdi.

Üniversitesinin TÜBİTAK Öğrenci Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında 256 projeyle 208 üniversitesi arasında 4'üncü olduğunu aktaran Uslu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl ARDEB ve TEYDEB kapsamında destek alan toplam proje sayımız 75. Bu yıl ekim ayı itibarıyla bu sayı 86'ya ulaştı. Yıl sonunda bu sayının 100'e ulaşacağını öngörüyoruz. Üniversitemiz 2021'de bu destek programında 113'üncü sırada yer aldı. Öğrenci proje desteklerinde elde ettiğimiz bu başarı dış kaynaklı araştırma projeleri kültürümüzün akademisyenlerimizin yanında öğrencilerimize de yaygınlaştığının en önemli kanıtıdır."

Dr. Hasan Selçuk Selek de TÜBİTAK ve TEYDEB'in destek programlarının sanayinin yenilikçi kültürü ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunduğunu belirtti.