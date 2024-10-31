Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde TÜBİTAK TEYDEB destek programları tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde TÜBİTAK TEYDEB destek programları tanıtıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde akademisyen, öğrenci ve sektör temsilcilerine TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) destek programları tanıtıldı.

31.10.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde akademisyen, öğrenci ve sektör temsilcilerine TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) destek programları tanıtıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, TÜBİTAK-TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek, akademisyenler, öğrenciler ve Niğde Teknopark bünyesindeki firmalar ile sektör temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin son üç yıllık süreçteki dış kaynaklı proje desteği hakkında bilgi verdi.

Üniversitesinin TÜBİTAK Öğrenci Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında 256 projeyle 208 üniversitesi arasında 4'üncü olduğunu aktaran Uslu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl ARDEB ve TEYDEB kapsamında destek alan toplam proje sayımız 75. Bu yıl ekim ayı itibarıyla bu sayı 86'ya ulaştı. Yıl sonunda bu sayının 100'e ulaşacağını öngörüyoruz. Üniversitemiz 2021'de bu destek programında 113'üncü sırada yer aldı. Öğrenci proje desteklerinde elde ettiğimiz bu başarı dış kaynaklı araştırma projeleri kültürümüzün akademisyenlerimizin yanında öğrencilerimize de yaygınlaştığının en önemli kanıtıdır."

Dr. Hasan Selçuk Selek de TÜBİTAK ve TEYDEB'in destek programlarının sanayinin yenilikçi kültürü ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Ömer Halisdemir, Tübitak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde TÜBİTAK TEYDEB destek programları tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:29 Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver
23:50 Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
08:48 Esenyurt Belediyesi’ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı
08:46 Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 01:58:24. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde TÜBİTAK TEYDEB destek programları tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.