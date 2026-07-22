Niğde Süt Ürünleri Çalıştayı Raporu Yayımlandı - Son Dakika
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Niğde Süt Ürünleri Çalıştayı Raporu Yayımlandı

22.07.2026 12:48
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Çalıştayda Niğde'nin süt ürünleri, gıda güvenliği ve sürdürülebilir üretim ele alındı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tarafından düzenlenen "Niğde Süt Ürünleri Çalıştayı"nın raporu yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, raporun editörlüğünü Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu'nun üstlendi.

Raporda, Niğde'nin geleneksel süt ürünleri mirası, gıda güvenliği, coğrafi işaretler, sürdürülebilir üretim, gastronomi turizmi ve katma değerli üretimi ele alındı.

Ayrıca raporda yer alan önerilerin, kentin hayvansal üretim potansiyelinin geliştirilmesine ve yöresel süt ürünlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor.

Çalıştayın oturumlarında yerel süt ürünleri, gıda güvenliği, süt kalitesi, mevzuat, markalaşma, coğrafi işaretler, sürdürülebilir gastronomi turizmi ve girişimcilik konuları farklı disiplinlerden akademisyenlerin katılımıyla değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin bölgesel kalkınma odaklı bilimsel çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

Üniversitenin akademik birikimini bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak projelere dönüştürmeye devam ettiğini belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Niğde'nin yöresel değerlerinin korunması, bilimsel olarak belgelenmesi ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik bu tür çalışmalar büyük önem taşıyor. Yayımlanan çalıştay sonuç raporunun üreticiler, araştırmacılar ve ilgili kurumlar için önemli bir başvuru kaynağı olmasını, aynı zamanda ilin süt ürünleri mirasının korunması, coğrafi işaret çalışmalarının desteklenmesi ve katma değerinin artırılmasına katkı sağlamasını hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Gastronomi, Ekonomi, Güncel, Niğde, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde Süt Ürünleri Çalıştayı Raporu Yayımlandı - Son Dakika

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