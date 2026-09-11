Niğde Ulukışla'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında ilçeye bağlı Alihoca köyünde operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada, 364 gram kubar esrar ve 6 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.