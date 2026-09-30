Nijerya'da 37 madenci protestosunda para söylentisi izdihama yol açtı, 3 kişi öldü

Nijerya'nın Niger eyaletinde, gözaltında hayatını kaybeden 37 madencinin ölümünü protesto etmek üzere toplanan kalabalığın izdihama neden olması sonucu 3 kişi öldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, çok sayıda kişi söz konusu ölümlere tepki göstermek amacıyla eyaletin başkenti Minna'daki hükümet konağı önünde toplandı. Ancak Vali Mohammed Umaru Bago'nun olayları yatıştırmak amacıyla insanlara para dağıtacağı yönündeki söylentinin yayılması üzerine kalabalık amacından saparak arttı.

Oluşan izdihamda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yaralılar hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

37 kişi nezarette öldü

Niger eyaletinde yasa dışı madencilik yaptıkları şüphesiyle 67 kişi gözaltına alınmıştı. Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Birliğinin (NSCDC) tesisinde tutulan bu kişilerden 37'si, 18 Eylül'de nezarette hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, olayla ilgili kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi talimatı vermişti.

Tinubu, yasa dışı madencilikle suçlanan kişilerin devlet gözetiminde bulundukları süre boyunca yaşam, insan onuru ve insani muamele görme haklarının bulunduğunu belirtmişti.

Olayla bağlantılı NSCDC yetkilileri görevden uzaklaştırılırken, ölümlerin nedenlerini araştırmak üzere hukuk, güvenlik, madencilik ve sağlık sektörlerinden uzmanların yer aldığı 10 kişilik bir komite oluşturulmuştu.