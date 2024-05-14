Nijerya'da 5,9 milyon çocuk gıda ve beslenme kriziyle karşı karşıya - Son Dakika
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Nijerya'da 5,9 milyon çocuk gıda ve beslenme kriziyle karşı karşıya

Nijerya\'da 5,9 milyon çocuk gıda ve beslenme kriziyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın kuzeydoğusunda 5,9 milyon çocuğun ciddi gıda ve yetersiz beslenme kriziyle karşı karşıya bulunduğunu ve bunun dünya genelindeki en yüksek rakam olduğunu bildirdi. BM, Nijerya'nın başkenti Abuja'da, '2024 Kurak Mevsimde Gıda Güvenliği ve Beslenme Krizi Planı' başlıklı program düzenledi. BM Nijerya İnsani Yardım ve Mukim Koordinatörü Mohamed Fall, ülkenin kuzeydoğusundaki Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinin, devam eden terör olaylarından olumsuz etkilendiğini belirtti.

14.05.2024 20:47
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Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın kuzeydoğusunda 5,9 milyon çocuğun ciddi gıda ve yetersiz beslenme kriziyle karşı karşıya bulunduğunu ve bunun dünya genelindeki en yüksek rakam olduğunu bildirdi.

BM, Nijerya'nın başkenti Abuja'da, "2024 Kurak Mevsimde Gıda Güvenliği ve Beslenme Krizi Planı" başlıklı program düzenledi.

BM Nijerya İnsani Yardım ve Mukim Koordinatörü Mohamed Fall, programın açılışında yaptığı konuşmada, ülkenin kuzeydoğusundaki Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinin, devam eden terör olaylarından olumsuz etkilendiğini belirtti.

Fall, bu eyaletlerde 5,9 milyon çocuğun ciddi gıda ve yetersiz beslenme kriziyle karşı karşıya bulunduğuna ve bunun dünya genelinde en yüksek rakam olduğuna dikkati çekerek, "Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde ayrıca 5 yaş altı 700 bin çocuğun yetersiz beslendiği rapor edildi." ifadesini kullandı.

Fall, ülkedeki gıda ve yetersiz beslenme krizinin felakete dönüşmesini önlemek amacıyla bu yılki projenin yürütülmesi için 2,8 milyon kişiyi hedefleyen 306 milyon dolarlık fona ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da 5,9 milyon çocuk gıda ve beslenme kriziyle karşı karşıya - Son Dakika

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