Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 11 çiftçi öldü
Nijerya'nın Sokoto eyaletindeki Rabah bölgesinde tarlada çalışan çiftçilere yönelik silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Nijerya'nın Sokoto eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 çiftçi yaşamını yitirdi.
SALDIRIDA 11 ÇİFTÇİ ÖLDÜ
Ulusal basında yer alan haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Sokoto eyaletine bağlı Rabah bölgesinde tarlada çalışanlara saldırı düzenledi. Saldırıda 11 çiftçi yaşamını yitirdi, 5 çiftçi yaralandı.
Sokoto Polis Sözcüsü Ahmed Rufai, saldırıyı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.
Kaynak: AA
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