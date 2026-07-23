Nijerya'da Kolera Salgını: 198 Ölü - Son Dakika
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Nijerya'da Kolera Salgını: 198 Ölü

23.07.2026 16:12
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Borno eyaletindeki kolera salgınında ölü sayısı 198'e ulaştı, 35.500’den fazla vaka tespit edildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde etkisini sürdüren kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 198'e yükseldiği bildirildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünün Borno Sağlık Bakanlığının verilerine dayandırdığı açıklamasında, 1 Mayıs'tan bu yana kolera salgınının hızla yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 198'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, 35 bin 500'den fazla şüpheli kolera vakasının tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, salgının hızla yayılmasının sağlık kuruluşları üzerindeki baskıyı artırdığı, sağlık çalışanlarının artan vaka sayısına yetişmekte zorlandığı kaydedildi.

Salgının yayılmasında aşırı kalabalık yerler, temiz içme suyuna erişimin kısıtlı olması, yetersiz sanitasyon ve kötü atık yönetiminin etkili olduğuna işaret edildi.

MSF'nin Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'deki Proje Tıbbi Koordinatörü Bienfait Tombola, yaptığı açıklamada, son iki ayda salgına müdahale çalışmalarını önemli ölçüde genişlettiklerini belirtti.

"Bulaş, özellikle temiz su, sanitasyon ve sağlık hizmetlerine erişim eksikliği nedeniyle salgını kontrol altına alma çabalarından daha hızlı yayılıyor." ifadesini kullanan Tombola, MSF'nin salgına müdahale kapsamında Borno'da 2 kolera tedavi merkezi ve 5 kolera tedavi ünitesinin yanı sıra 17 ağızdan sıvı tedavisi noktasını desteklediğini kaydetti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale ve dolayısıyla da vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su ve sanitasyon hizmetlerine erişimde yaşanan sorunların yanı sıra sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler de salgın hastalıkların yayılma riskini artırıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Kolera Salgını: 198 Ölü - Son Dakika

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