Nijerya'da Protestolarda Gözaltına Alınan Çocuklar Mahkemede - Son Dakika
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Nijerya'da Protestolarda Gözaltına Alınan Çocuklar Mahkemede

Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından düzenlenen protestolarda 52 çocuk gözaltına alındı.

04.11.2024 15:49
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Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından ülkede artan hayat pahalılığına karşı ağustos ayında düzenlenen protestolarda gözaltına alınan 52 çocuk hakim karşısına çıkarıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, Kaduna ve Zaria şehirlerinde 3 Ağustos'ta düzenlenen protestolarda Rus bayrağı taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 52 çocuğun, başkent Abuja'daki Yüksek Mahkeme'de yargılanmasına başlandı.

Mahkemeye getirilen 12-16 yaşlarındaki çocuklar, aralarında terörizm ve hükümeti devirmeye teşebbüsün de yer aldığı 10 ayrı suçtan yargılanıyor.

Protestocuların avukatı Marshall Abubakar, yaptığı açıklamada, yargılanan çocukların okul çağında olduğunu belirtti.

Çocukların sınıfta olmaları gerekirken ağustos ayından bu yana gözaltında tutulduklarını kaydeden Abubakar, çoğunun şu anda yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Abubakar, çocukların yargılanması konusunda mahkemenin yetkilerine itiraz eden bir başvuruda bulunduklarını vurguladı.

Öte yandan, insan hakları örgütleri çocukların serbest bırakılması çağrısında bulunurken, aileleri ise mahkemenin belirlediği kefalet ücretini ödeyemeyeceklerini ifade ediyor.

Ağustosta 10 gün boyunca protestolar düzenlendi

Ülke genelinde hayat pahalılığına karşı 1-10 Ağustos'ta düzenlenen protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu en az 17 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmış ve çok sayıda bina kundaklanmıştı.

Protestolarda ülkenin kuzeyindeki Bauchi, Kano, Kaduna, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde bir grup, Rus bayrağı taşıyarak, Rus hükümetini Nijerya'yı kurtarmaya çağırmıştı.

Öte yandan, Rusya'nın Abuja Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, bu faaliyetlerin içinde olunmadığı ve bu eylemlerin hiçbir şekilde koordine edilmediği vurgulanmıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmet Tinubu, protesto sırasında taşınan Rus bayrağı nedeniyle 5 Ağustos'ta ülkedeki güvenlik şefleriyle bir araya gelmişti.

Nijerya Genelkurmay Başkanı Christopher Musa, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Nijerya hükümetinin darbe çağrıları ve bazı protestocuların yabancı bayraklar sallamasına müsamaha göstermeyeceğini vurgulamıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldırmıştı.

Kararın ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti. Litresi 185 nairaya (0,24 dolar) satılan akaryakıtın fiyatının 620 nairaya (0,82 dolar) çıkması hayat pahalılığına yol açmıştı.

Kaynak: AA

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