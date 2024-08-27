Nijerya'da Şii grup ile polis arasında çatışma: 97 kişi gözaltına alındı

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Nijerya'da gösteri düzenleyen, Şii grubu olarak bilinen Nijerya İslami Hareketi (IMN) üyeleri ile polis arasında çıkan çatışmanın ardından 97 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Nijerya Polis Sözcüsü Olumuyiwa Adejobi, 25 Ağustos'ta Abuja'da IMN üyeleriyle polis arasında çıkan çatışma ve 2 polisin ölmesine ilişkin 97 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

IMN üyelerinin protestosunda 2 polis hayatını kaybetmiş, 3 polis ağır yaralanmıştı.

IMN'nin tüm faaliyetleri yasaklandı

Nijerya'da güvenlik güçleri ile IMN örgütü üyeleri arasında 2014'te başlayan çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Ev hapsinde bulunan Şii örgütün lideri Şeyh İbrahim Zakzaki'nin serbest bırakılması ve tedavi görmesi için temmuzda başlatılan gösteriler, yerini çok sayıda kişinin ölümüne neden olan çatışmalara bırakmıştı. Olaylar sonrası IMN'nin tüm faaliyetleri yasaklanmıştı.

Nijerya'da Kaduna Yüksek Mahkemesi, bir gözünde görme kaybı ve kanında zehirli madde olduğu belirlenen Zakzaki ve eşinin Hindistan'da tedavi için şartlı serbest bırakılmasına karar vermişti ancak Zakzaki, ağustosta Hindistan'daki tedavisini yarıda bırakarak ülkesine dönmüştü.