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Nijerya'da silahlı saldırı: 6 yaralı, 23 kaçırıldı - Son Dakika
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Nijerya'da silahlı saldırı: 6 yaralı, 23 kaçırıldı

Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı, aralarında kadınların da bulunduğu 23 kişi kaçırıldı. Saldırganlar henüz kimliği belirsiz. Polis olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılmasına rağmen fidye için kaçırma olayları sıkça yaşanıyor.

Nijerya\'da silahlı saldırı: 6 yaralı, 23 kaçırıldı
12.12.2023 - 14:31,
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Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı, 23 kişi kaçırıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, henüz kimliği belirsiz silahlı kişiler, Abuja'nın Dei-Dei bölgesine saldırı düzenlendi.

Bölge sakinlerine ateş açan saldırganlar 6 kişiyi yaraladı, aralarında kadınların da bulunduğu 23 kişiyi kaçırdı.

Polis olaya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak yüksek meblağlarda fidye talep ediyor.

Kaynak: AA
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Nijerya, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da silahlı saldırı: 6 yaralı, 23 kaçırıldı - Son Dakika
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