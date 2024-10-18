Nijerya'da Yoksulluk Artıyor

Güncel

Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi Nijerya'da 129 milyon kişinin yoksulluk içinde yaşadığı bildirildi.

Dünya Bankası Nijerya Ofisince yayımlanan raporda, ülkede enflasyondaki yükselişin milyonlarca Nijeryalıyı açlığa mahkum ettiği belirtildi.

Nijerya'da 129 milyon kişinin yoksulluk içinde yaşadığı kaydedilen raporda, ekonomik büyüme enflasyon kadar hızlı olmadığı için yoksulluğun hızla arttığı ifade edildi.

Ülkede geçen yıl yoksulluk içinde yaşayan kişi sayısının 115 milyon olduğuna işaret edilen raporda, bunun bu yıl 14 milyon Nijeryalının daha yoksullaştığı anlamına geldiği kaydedildi.

Afrika kıtasının zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Nijerya'da, gelir adaletsizliği, terör örgütü Boko Haram ve silahlı çete üyelerinin saldırıları gibi sorunlar ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle ülkelerinde zor şartlar altında yaşayan bazı Nijeryalılar, daha iyi bir yaşam umuduyla yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.