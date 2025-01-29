Nijerya'dan 5 Milyon Kişiye Elektrik Projesi

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Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinde 5 milyon kişiye elektrik sağlamak amacıyla Afrika Kalkınma Bankasından (AfDB) 1,1 milyar dolarlık kredi alındığını açıkladı.

Devlet Başkanı Tinubu'nun Özel Danışmanı Bayo Onanuga tarafından yapılan açıklamaya göre Tinubu, Tanzanya'nın liman kenti Darüsselam'da "Misyon 300" temasıyla düzenlenen Enerji Zirvesi'nde konuştu.

Tinubu, 5 milyon kişiye elektrik sağlamak amacıyla AfDB'den 1,1 milyar dolarlık kredi aldıklarını belirterek, bu projenin Nijerya'nın enerji erişimini artırmada önemli bir adım olduğunu vurguladı.

AfDB'nin Nijerya Çöl Enerji Programı'na 700 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladığını ve Nijerya Şebeke Batarya Enerji Depolama Sistemi için 500 milyon dolarlık bir tesis kurmayı hedeflediğini belirten Tinubu, "Bu projeler tamamlandığında 2 milyon kişiye daha elektrik sağlanacak. Dünya Bankasının mini şebekeler ve bağımsız güneş enerjisi sistemleri yoluyla 16,2 milyon kişiye elektrik ulaştırmayı hedefleyen 750 milyon dolarlık desteği de etkili bir şekilde kullanılacak." ifadesini kullandı.

Afrika'nın enerji potansiyeli vurgusu

Tinubu, Afrika'nın zengin enerji kaynaklarına sahip olmasına rağmen milyonlarca vatandaşın hala güvenilir ve uygun fiyatlı elektriğe erişememesini "kabul edilemez bir durum" olarak nitelendirdi.

"Bu durumu değiştirmek bizim sorumluluğumuzdur." diyen Tinubu, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, AfDB Başkanı Akinwunmi Adesina ve diğer küresel kalkınma ortaklarına teşekkür etti.

Tinubu, ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Enerji Programı, Rockefeller Vakfı ve Küresel Enerji İttifakı'nın katkılarını takdirle karşıladığını belirterek, enerjiye erişimin artırılması için işbirliğinin önemine vurgu yaptı.