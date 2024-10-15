Nijerya Futbol Takımı Libya'da Mahsur Kaldı

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ABUJA, 15 Ekim (Xinhua) -- Nijerya Dışişleri Bakanlığı, Nijerya milli futbol takımının Libya'daki bir havalimanında 12 saat mahsur kaldığı iddiaları üzerine Pazartesi günü Libya maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı.

Takım, Cuma günü Nijerya'nın güneyindeki Akwa İbom eyaletinde Libya milli futbol takımını 1-0 yendiği maçın ardından 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın ikinci etabı için Pazar günü Libya'ya gitmişti.

Nijerya tarafı, takımın Bingazi'ye inmesi beklenen özel yolcu uçağının aniden El-Ebrak Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildiğini söyledi. Libya'nın doğusundaki Beyda kentine hizmet veren bu havalimanında oyuncuların saatlerce mahsur kaldığı belirtildi.

Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar, Pazartesi günü başkent Abuja'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki, Libya'daki bu havalimanında uçak yakıtı bulunmadığı için oyuncuların yola devam etmesi mümkün olmadı" dedi.

Tuggar, aç ve susuz şekilde mahsur bırakılan Nijerya futbol takımına ve personele eleme maçından çekilme talimatı verildiğini belirtti.

Nijerya milli futbol takımı kaptanı William Troost-Ekong, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı ayrı bir açıklamada takımın, "dayanılmaz şartlardan" dolayı hayal kırıklığı ve yorgunluk yaşadığını ve Nijerya Futbol Federasyonu'nun da desteğiyle eleme maçlarını boykot etmeye karar verdiğini söyledi.

Federasyondan bir yetkilinin telefonda Xinhua'ya verdiği demeçte takımın durumu ve güvenliğiyle ilgili artan endişeler nedeniyle sporcuların uçakla Nijerya'ya geri getirilmesi için düzenleme yapıldığını kaydetti.