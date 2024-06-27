Nijerya, Gine-Bissau'ya asker gönderdi - Son Dakika
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Nijerya, Gine-Bissau'ya asker gönderdi

Nijerya, Gine-Bissau\'ya asker gönderdi

Nijerya Silahlı Kuvvetleri, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) misyonunda görev almak üzere 177 askeri Gine-Bissau'ya gönderdi. Nijerya Ordusu Operasyon Şefi Tümgeneral Boniface Sinjen, askerleri uğurlama törenine katıldı ve Gine-Bissau'nun siyasi istikrarsızlık ve kurumsal krizle boğuştuğunu belirterek, askerlerin Gine-Bissau hükümetinin otoritesini sağlamlaştırmasına destek olacaklarını vurguladı. ECOWAS tarafından kurulan Gine-Bissau İstikrar Destek Misyonu'nda Fildişi Sahili, Nijerya, Gana ve Senegal'den askerler görev yapacak.

27.06.2024 14:17
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Nijerya Silahlı Kuvvetlerinden 177 asker, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) misyonunda görev almak üzere Gine-Bissau'ya gönderildi.

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, Nijerya Ordusu Operasyon Şefi Tümgeneral Boniface Sinjen, askerleri uğurlama törenine katıldı.

Sinjen, yaptığı konuşmada, Gine-Bissau'nun siyasi istikrarsızlık ve kurumsal krizle boğuştuğunu belirterek, bunun Sahra Altı Afrika'da barış ve sürdürülebilir kalkınmaya karşı önemli tehdit oluşturduğunu söyledi.

Nijerya'nın ECOWAS aracılığıyla Gine-Bissau hükümeti ve halkıyla birlik içinde bulunduğunu kaydeden Sinjen, gönderilen 177 askerin Gine-Bissau hükümetinin otoritesini sağlamlaştırmasına destek olacağını vurguladı.

Sinjen, Nijeryalı askerlerin Gine-Bissau'da kritik rol oynamaları için eğitildiğine dikkati çekerek, "Bu nedenle sizi (askerleri) ECOWAS barışı koruma operasyonlarının ilkelerine bağlı kalmaya çağırıyorum." dedi.

Nijerya ile Gine-Bissau'nun üyesi olduğu ECOWAS, barışı sağlamak için "Gine-Bissau İstikrar Destek Misyonu'nu (MAGB)" kurmuştu. Misyonda Fildişi Sahili, Nijerya, Gana ve Senegal'den askerlerin görev yapacağı açıklanmıştı.

Gine-Bissau'daki darbe girişimi

Başkent Bissau'nun güneyi ile Santa Luzia bölgelerindeki kışlalara yakın noktalarda 1 Aralık 2023 sabah saatlerinde silah sesleri duyulmuştu.

Özel Kuvvetler ile Ulusal Muhafız üyeleri arasında çatışma çıkmış ve Özel Kuvvetler sükuneti sağlamıştı.

Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, ülkesinde 1 Aralık'taki darbe girişimi nedeniyle 4 Aralık'ta Meclisi ve hükümeti feshetmişti.

Gine Bissau, 1974'te Portekiz'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana bir dizi darbe ve darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı.

Kaynak: AA

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