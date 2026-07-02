Nijerya, Güney Afrika'dan Tazminat Talep Edecek - Son Dakika
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Nijerya, Güney Afrika'dan Tazminat Talep Edecek

02.07.2026 01:41
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Nijerya, Güney Afrika'daki protestolar sonrası vatandaşları için tazminat talep edeceğini açıkladı.

Nijerya hükümeti, düzensiz göçmenleri hedef alan son protestoların ardından Güney Afrika'dan ayrılmak zorunda kalan vatandaşları için bu ülkeden tazminat talep edeceğini bildirdi.

Nijerya'nın Güney Afrika Geçici Yüksek Komiseri Alexander Ajayi, ülkesindeki yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, protestolar nedeniyle ülkeden ayrılan Nijeryalılara ait iş yerleri ve taşınmazların kayıt altına alınmasına başlandığını belirtti.

Ajayi, Güney Afrika'dan ayrılmak zorunda kalan Nijerya vatandaşları için tazminat talep edeceğini kaydederek, ülkede kalan diğer vatandaşlarının güvenliği sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Alexander Ajayi, toplanan bilgilerin Güney Afrika makamlarıyla yürütülecek olası tazminat görüşmelerine temel oluşturacağını ifade etti.

Nijerya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kimiebi Imomotimi Ebienfa da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, meselenin iki ülke hükümetleri arasında "en üst düzeyde" ele alınacağını belirtti.

Güney Afrika'da yabancı karşıtı olaylar

Güney Afrika'da son aylarda artan göçmen karşıtı gösteriler ve yabancılara yönelik baskılar, ülkede göç, işsizlik ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Nijerya'nın Johannesburg Başkonsolosu Ninikanwa Okey-Uche, olaylarda 2 Nijeryalının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Nijerya hükümeti, Güney Afrika'da son dönemde yükselen yabancı karşıtı gerilim nedeniyle 1000'den fazla vatandaşını ülkeden tahliye etmeyi planladığını bildirmişti.

Hükümet, şimdiye kadar 595 Nijerya vatandaşını Güney Afrika'dan tahliye ettiğini açıklamıştı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ise saldırıları kınayarak, yabancı uyruklulara "ülke yasalarına saygı göstermeleri" çağrısında bulunmuştu.

Nisandan bu yana KwaZulu-Natal, Gauteng ve Western Cape eyaletlerinde göçmen karşıtı olaylar yaşanırken, Western Cape'teki Mossel Bay bölgesinde Mozambik vatandaşlarının hayatını kaybetmesi ve bazı yabancılara ait barınakların yakılması güvenlik endişelerini artırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya, Güney Afrika'dan Tazminat Talep Edecek - Son Dakika

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