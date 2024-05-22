Nijeryalı Çocuklar Türkçe ve İstiklal Marşı Öğreniyor - Son Dakika
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Nijeryalı Çocuklar Türkçe ve İstiklal Marşı Öğreniyor

Nijeryalı Çocuklar Türkçe ve İstiklal Marşı Öğreniyor

Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe eğitimi alan çocuklar, derslerde Türk kültür ve geleneklerinin yanı sıra İstiklal Marşı'nı da öğreniyor. Abuja YEE Koordinatörü Musa Erbaş, Enstitünün Türk dilinin ve kültürünün yayılması için faaliyetlerde bulunduğunu belirtti. Öğrencilerin Türkçe ve Türk kültürüne ilgileri yoğun ve Emine Erdoğan'ın ziyaretinden memnuniyet duydukları ifade edildi.

22.05.2024 11:18
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YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ/ADAM ABU BASHAL- Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Türkçe eğitimi alan çocuklar, derslerde Türk kültür ve geleneklerinin yanı sıra İstiklal Marşı'nı da öğreniyor.

Abuja YEE Koordinatörü Musa Erbaş, AA muhabirine, Enstitünün 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldığını belirtti.

Erbaş, "Yunus Emre Enstitüsü olarak dünyanın birçok bölgesinde 65 ülkede, 85'ten fazla kültür merkeziyle Türk dilinin, Türk kültürünün yayılması için faaliyetlerde bulunuyoruz. Bunlardan biri de Nijerya Abuja'da. Abuja Yunus Emre Enstitümüz, faaliyetlerine Türkçe öğretmek ve Türk kültürünü Nijerya'ya da yaymak olarak devam ediyor. Şu an 4 yetişkin sınıfımız, 2 de çocuk grubumuz mevcut. Çocuk grubumuzda 36 öğrencimiz, yetişkinlerde de 42 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimize Türkçe dersi öğretiyoruz " diye konuştu.

Öğrencilerin Türkçe ve Türk kültürüne ilgilerine dikkati çeken Erbaş, "Her Nijeryalı bir gün Türkiye'ye gitmek, tatilini Türkiye'de yapmak istiyor. Bu yüzden hem Türkçe hem de Türk kültürüne ilgileri çok yoğun." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'ın geçen haftaki Enstitü ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Erbaş, YEE'de eğitim alan çocukların Emine Erdoğan'a İstiklal Marşı, Çanakkale ve Birlik şiirlerini okuduklarını anlatarak, "Çocuklarımız da ziyaretten çok memnun kaldılar. Çocuklarımızın şiirlerimize, özellikle İstiklal Marşı'na, Çanakkale şehitleri şiirine inanılmaz bir ilgileri var." dedi.

Erbaş, Enstitüde geçen ay 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladıklarını anımsatarak, "Çok neşeli geçti. Barış Manço'nun şarkısı eşliğinde eski 23 Nisan kutlamalarındaki geleneksel oyunlarımızdan çuval, elma yeme, yumurta, ip çekme yarışlarını oynadık çocuklarla. 23 Nisan şiirlerini şarkılarını okudular. Burada Nijerya'nın da milli bayramlarını kutluyoruz. Böylece çocuklarımız iki kültürle yetişmiş oluyor hem Türk kültürüyle hem de Nijerya kültürüyle." ifadelerini kullandı.

Enstitüde sanatsal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini, 5. Asya Film Festivali'ni Abuja Yunus Emre Enstitüsünün ev sahipliğinde gerçekleştirdiklerini, Türk kültürünü yaygınlaştırmak için Türk film geceleri düzenlediklerini anlatan Erbaş, yıl boyunca 10 film gösterisi olacağı bilgisini verdi.

Nijeryalı çocuklar İstiklal Marşı'nı okudu, şarkılar söyledi

Abuja YEE'de Türkçe eğitimi alan çocuklar, "Merhaba Türkiye" sözleriyle Türkiye'ye selamlarını gönderdi. Nijeryalı öğrenciler, İstiklal Marşı ve Türkçe şiirler okudu, şarkılar söyledi.

Türkiye'ye merak ve sevgilerini anlatan öğrenciler, Emine Erdoğan'ı gördükleri için de mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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