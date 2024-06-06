Nijeryalı Sanatçı Imal Silva\'nın Eserleri Abuja\'da Sergilendi

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Nijeryalı sanatçı Imal Silva'nın eserleri, başkent Abuja'da açılan sergiyle sanatseverlerle buluştu.

Ressam Silva'nın eserlerinin yer aldığı "An Ode to Existence" adlı sergi, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde açıldı.

Sergiye, Nijerya Polis İşlerinden Sorumlu Devlet Bakan İmaan Sulaiman-İbrahim'ın yanı sıra yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, serginin açılışında yaptığı konuşmada, eserlerin, doğanın renklerinin dışa vurumunu tasvir ettiğini, doğanın güzelliğini, karmaşıklığını, mevsimleri, manzaraları ve doğal olayları aktardığını anlattı.

Bayraktar, Türkiye'nin çağdaş sanat sergileri ve kültürler arası diyalog yoluyla Nijerya ile kültürel diplomasiyi güçlendirmeyi ve derinleştirmeyi amaçladığını belirtti.

Silva, eserlerini hazırlamasının 1,5 yıl sürdüğünü, her bir eserin farklı anlam ve önem taşıdığını ifade etti.

Serginin küratörü Beste Gürsu, AA muhabirine, 2022 yılından bu yana Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde 5 sergi açtıklarını söyledi.

Gürsu, büyükelçiliğe, kültür, sanat ve kültürler arası diyaloğun gelişmesi için çalışmalarından dolayı teşekkür etti.