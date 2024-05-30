Nikki Haley'in İsrail'e yazdığı mesaj tepki çekti - Son Dakika
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Nikki Haley'in İsrail'e yazdığı mesaj tepki çekti

Nikki Haley\'in İsrail\'e yazdığı mesaj tepki çekti

ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in, İsrail ordusuna ait bir top mermisinin üzerine yazdığı mesaj, çeşitli grup ve aktivistlerin tepkisini çekti. Haley'in 'Amerika (İsrail'i) her zaman seviyor. Onları bitirin.' şeklindeki yazısı, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi ve Uluslararası Af Örgütü tarafından eleştirildi. Haley'in bu eylemi, İsrail'in Gazze'de masum Filistinlilere yönelik saldırılarına destek olarak yorumlandı.

30.05.2024 12:03
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ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi ve 2024 başkanlık yarışının eski aday adayı Nikki Haley'in, İsrail ordusuna ait, Gazze'ye atılacak top mermisinin üzerine yazdığı mesaj, çeşitli grup ve aktivistlerin tepkisini çekti.

Haley, İsrail'e gerçekleştirdiği Anma Günü ziyareti sırasında, bir top mermisinin üzerine "Amerika (İsrail'i) her zaman seviyor. Onları bitirin." yazarak imzalamıştı.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Haley'i "reklam kampanyası" olarak nitelendirdiği eyleminden dolayı kınadı.

CAIR Hükümet İşleri Direktörü Robert McCaw, yaptığı yazılı açıklamada, "Sadece soykırımcı bir Filistin karşıtı ırkçı, İsrail hükümetinin aylardır masum Filistinlileri katletmek için kullandığı top mermilerinin üzerine 'Onları bitirin.' yazabilir." ifadesini kullandı.

Uluslararası Af Örgütü ise Haley'i eleştirerek, "Çatışma, gösteri yeri değildir. Çatışmanın kuralları vardır. Siviller korunmalıdır." açıklaması yaptı.

Amerikalı İslam alimi ve aktivist Omar Suleiman da Haley'e tepki göstererek, "Amerikalılar, İsrail'in Gazze'yi diri diri yakmasını ve Filistinli çocukların kafalarının kesilmesini izlerken, Nikki Haley, sivillerin üzerine düşen bombaların üzerine aşk notları yazıyor. Bırakın dünya sizin ahlaksızlığınıza tanıklık etsin." değerlendirmesinde bulundu.

Haley, tepkilere neden olan yazıyı, İsrail'in eski BM Büyükelçisi Danny Danon ile İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yazmıştı.

Kaynak: AA

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