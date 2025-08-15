Niksar\'da Motosiklet Denetimi

Tokat'ın Niksar ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulamalarında 25 motosiklet sürücüsü ile 55 kişinin GBT'si kontrol edildi.
Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.
Ekipler, 55 kişinin GBT sorgusunu gerçekleştirdi, 25 motosiklet sürücüsü ise kontrol edildi.
Denetimlerde 3 kişiye kasksız motosiklet kullanmaktan 1 kişiye de ehliyetsiz alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.
Uygulamada çeşitli konularda 55 bin lira idari para cezası uygulandı.
