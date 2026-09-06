Niksar'da üç adrese düzenlenen operasyonda 640 makaron ve 166 kilo tütün ele geçirildi
Tokat'ın Niksar ilçesinde polis ekiplerince üç ayrı adrese düzenlenen operasyonda 640 makaron ve 166 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 640 makaron ele geçirildi.
Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki üç adreste yaptıkları aramalarda 640 makaron ve 166 kilogram tütün ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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