Nilüfer'de Ekmek, Müzik ve Kültür Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nilüfer'de Ekmek, Müzik ve Kültür Buluşması

19.01.2026 11:13  Güncelleme: 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 'Gastroetnomüzikolojik Kaynatmalar' etkinliğinde ekmeğin kültürel değerleri, tarihi ritüelleri ve müziğiyle birlikte ele alındı. Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı'nın sunumuyla gerçekleşen söyleşide, ekşi mayalı ekmekler üzerine konuşmalar yapıldı ve katılımcılara çeşitli ekmekler tatırıldı.

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi'nin "Gastroetnomüzikolojik Kaynatmalar" söyleşisi, bu ay ekmeğin binlerce yıllık kültürel yolculuğuna ışık tuttu. Pancar Deposu'nda gerçekleştirilen etkinlikte; Hitit mutfağından bugüne uzanan ekmek ritüelleri, müzik ve tadımlar eşliğinde konuşuldu.

Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu'nda mutfak kültürü ile müziği harmanlayan "Gastroetnomüzikolojik Kaynatmalar" etkinliğinde bu ay ekmek konuşuldu. Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı'nın sunumuyla gerçekleşen buluşmada, ekmeğin sadece bir besin maddesi olmadığı; ritüelleri, şarkıları ve inanışıyla toplumsal hafızanın taşıyıcılarından biri olduğu vurgulandı. Yoğun ilgi gören söyleşiye, Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman da katıldı.

Etkinlikte, ekşi mayalı ekmekler üzerine yaptığı araştırmalarıyla tanınan Hakan Doğan ile "Deneysel Bir Arkeoloji Çalışması Olarak Hitit Mutfağı" kitabının yazarı, ödüllü araştırmacı Asuman Dokgöz konuşmacı olarak yer aldı. Söyleşide Sümer, Mezopotamya, Hitit ve Antik Mısır gibi medeniyetlerde ekmeğin yeri tartışılırken; katılımcılar Ninda Gur Ra, Baursak, İran Pidesi, Afyon Haşaşlısı ve tirit gibi lezzetleri, o coğrafyalara ait müzikler eşliğinde tatma fırsatı buldu.

"180'den fazla ekmek çeşidine sahip bu medeniyetin izlerini sürmek çok değerli bir deneyim"

Hitit mutfağı üzerine yaptığı deneysel arkeoloji çalışmalarından bahseden Asuman Dokgöz, o dönemdeki ekmek çeşitliliğine ve mutfak disiplinine dikkati çekti. Arkeolojik veriler ışığında antik tarifleri yeniden canlandırdıklarını belirten Dokgöz, "Hititler, ekmek yapımında hijyene inanılmaz derecede önem veriyordu. Tabletlerdeki kayıtlara baktığımızda, temizlik kurallarına uymayanların sadece kendilerinin değil, ailelerinin de cezalandırıldığını görüyoruz. Bizim amacımız sadece o ekmeği yapmak değil, o dönemin yaşam biçimini ve disiplinini anlamaya çalışmak. 180'den fazla ekmek çeşidine sahip bu medeniyetin izlerini sürmek çok değerli bir deneyim" diye konuştu.

Dünyanın farklı coğrafyalarındaki ekmek kültürlerini yerinde inceleyen Hakan Doğan ise Türk kültüründe ve komşu coğrafyalarda ekmeğe yüklenen anlamlara ilişkin bilgiler paylaştı. "Ekmek ve tuz" geleneğinin bir barış ve güven simgesi olduğunu vurgulayan Doğan, "Dünyadaki ekmek haritalarına baktığımda bizim coğrafyamızla ilgili verilerin eksik olduğunu görüp üzülmüştüm. Bu yüzden yollara düştük. Gördük ki bizde ekmek ve tuz, sadece karın doyurmak değil, sözlü bir anlaşmadır. Birinin ekmeğini ve tuzunu yediğinizde, ona ihanet etmeyeceğinize dair sessiz bir anlaşma yapmış olursunuz. Cenazeden düğüne kadar hayatın her anında ekmek, insanları bir arada tutan bir harç görevi görüyor" dedi.

Söyleşinin sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, günün anısına Asuman Dokgöz ve Hakan Doğan'a hediye verdi.

Kaynak: ANKA

Gastronomi, Edebiyat, Kültür, Güncel, Doğuş, Müzik, Ekmek, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nilüfer'de Ekmek, Müzik ve Kültür Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede sır dolu ölüm Haberi alan yakınları çatıya çıktı Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Rize’de Sibirya’yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü Rize'de Sibirya'yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Esra Erol’un şeriat sözlerine Hüda Par’dan sert tepki Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı

13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:36
Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
13:02
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:17
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama...
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 14:06:40. #7.11#
SON DAKİKA: Nilüfer'de Ekmek, Müzik ve Kültür Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.