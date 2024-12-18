Nilüfer'de Muhtarlara Deprem Farkındalık Eğitimi - Son Dakika
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Nilüfer'de Muhtarlara Deprem Farkındalık Eğitimi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde muhtarlara afet bilinci ve güvenli toplanma alanları hakkında eğitim verildi. Ayrıca, ilçeye yapılacak 10 adet Acil Afet İstasyonu ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

18.12.2024 19:48
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Muhtarlara deprem farkındalık eğitimi

Nilüfer İlçe Kaymakamı Murat Süzen:

"Nilüfer'e 10 tane Acil Afet İstasyonu inşa edilecek"

BURSA - Bursa'da Nilüfer ilçesindeki muhtarlara afet alanlarındaki rolü, güvenli toplanma alanları, tahliye planları ve afet bilinci konusunda bilgilendirme yapıldı. Nilüfer'e 10 tane Acil Afet İstasyonu yapılacağını söyleyen Nilüfer İlçe Kaymakamı Murat Süzen, "Acil Afet İstasyonlarını arttırmamız lazım. Bütün mahallelerimizde ve birden fazla noktada konumlandırmamız gerekiyor. Bu konuda muhtarların desteğine ihtiyacım var. Okul bahçesi ve camiler olabilir. Çünkü camilerin etrafında çok büyük yapılar olmadığı için en azından deprem anında o malzemelere rahat şekilde erişebiliriz" diye konuştu.

Nilüfer ilçesi genelindeki tüm mahalle muhtarlarına yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimde, muhtarların afet alanındaki rolü, güvenli toplanma alanları, tahliye planları ve afet bilinci konularında bilgiler aktarıldı. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı toplantı salonunda düzenlenen eğitim programında, Nilüfer İlçe Kaymakamı Murat Süzen, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Aydın, Nilüfer İlçe Jandarma Komutanı Erdal Aktaş ve muhtarlar katıldı. Nilüfer'e 10 tane Acil Afet İstasyonu yapılacağını söyleyen Nilüfer İlçe Kaymakamı Murat Süzen, "Acil Afet İstasyonlarını arttırmamız lazım. Bütün mahallelerimizde ve birden fazla noktada konumlandırmamız gerekiyor. Bu konuda muhtarların desteğine ihtiyacım var. Okul bahçesi ve camiler olabilir. Çünkü camilerin etrafında çok büyük yapılar olmadığı için en azından deprem anında o malzemelere rahat şekilde erişebiliriz. Nilüfer Belediyesi'nin Fethiye Mahallesinde bir acil afet koordinasyon merkezi var. Ama yeterli değil. Bir de Küçük Sanayi Sitesi'nin olduğu bölgede de Acil Afet Koordinasyon Merkezi yapılacak. Bunlar 9 şiddetinde depreme dayanıklı oluyor. Bizim bir araya geldiğimiz ve süreci yöneteceğimiz yerler olacak. Biz tek bir yere bağlı kalamayız. Her türlü ihtimali düşünmemiz gerekiyor. Bursa OSB'nin içinde, Nilüfer Belediyesi'nin içinde ve bir de Küçük Sanayi Sitesi'nin olduğu yerde Nilüfer'de toplam 3 tane Acil Afet Koordinasyon Merkezi olacak. Afet durumunda devlet yöneticilerinin bir araya gelip süreci yönetmesi çok büyük önem arz ediyor. Bizim beraber ekipler oluşturmamız gerekiyor. AFAD üzerinden eğitim verdirelim. Harekete geçmemiz gereken bir konu. Bu hassasiyeti taşımamız gerekiyor. Önce elimizi vicdanımıza koyacağız. Sorumlu olduğumuz mahallelerimizdeki hassasiyetleri göz önünde bulunduracağız. Niyetimiz düzgün olduktan sonra biz yol yürürüz. Bu diğer ilçelere de örnek olsun. Daha sonra Türkiye'ye de örnek olsun inşallah, bizim derdimiz bu. Biz depremin geleceğini biliyoruz. Hedefimiz zararı minimize etmek. Kaybımızı azaltalım, bize gelebilecek bu noktadaki tehditleri en aza indirebilelim. Deprem bizim birinci gündemimiz olmalı. Allah bizleri 6 Şubat'ı tekrar yaşatmasın" dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Şenkaya ise, "Bugün yaptığımız toplantıda Nilüfer'in deprem tehlikesi sonucunda da riski nasıl azaltabileceğimizi ve riski nasıl yönetebileceğimizi konuştuk. Bu çalışmalar ilçemizin başta deprem olmak üzere afet dirençliliğini arttırma yönünde. Nilüfer ilçesinde her mahallede belirlediğimiz sokaklarda yapı stoğu envanteri çıkarma o sokakların yer yapı ilişkisini anlama ve yer parametrelerini belirleme yönünde çalışmalarımız olacak. Ayrıca yine afeti yönetme anlamında da mahallelerimizde afet koordinasyon merkezleri kurma çalışmalarımız devam ediyor. Bu koordinasyon merkezlerimizde mahallelerimizde yaşayan konut sahipleri gönüllü olarak AFAD tarafından akredite edilerek ekipler kurulacak. Herhangi bir afet durumunda bu ekiplerimiz afetzedelerimize yön verecek. Onları kurtarma çalışmalarına katılacak ve tüm yaptığımız bu çalışmalarda başta Nilüfer ilçemiz olmak üzere bütün ilimizdeki afet direncini yükselterek afet daha iyi yönetmemize katkı sağlayacak.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Deprem, Sağlık, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nilüfer'de Muhtarlara Deprem Farkındalık Eğitimi - Son Dakika

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