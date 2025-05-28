Ningbo-Zhoushan Limanı'ndan Yeşil İşbirliği - Son Dakika
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Ningbo-Zhoushan Limanı'ndan Yeşil İşbirliği

Ningbo-Zhoushan Limanı\'ndan Yeşil İşbirliği
28.05.2025 14:26
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Çin'in en işlek limanı, Avrupa'daki üç limanla yeşil deniz taşımacılığı girişimi başlattı.

HANGZHOU, 28 Mayıs (Xinhua) -- Kargo işlem hacmi bakımından dünyanın en işlek limanı olan Çin'deki Ningbo-Zhoushan Limanı, Avrupa'daki üç limanla girişim başlattığını duyurdu. Limandan salı günü yapılan açıklamaya göre Almanya'nın Hamburg ve Wilhelmshaven ve İspanya'nın Valensiya limanlarıyla yürütülecek girişimler, yeşil deniz taşımacılığı koridorları inşa etmeyi ve Çin ile Avrupa arasında düşük karbonlu liman işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 80'ine hizmet veren deniz taşımacılığı sektörü, karbon emisyonlarının acilen azaltmasına yönelik baskılarla karşı karşıya. Söz konusu limanlar, uluslararası deniz taşımacılığını karbonsuzlaştırmaya yönelik girişimler çerçevesinde belirlenen deniz taşımacılığı hatları, kargo sahipleri, enerji sağlayıcılar ve araştırma kurumları gibi paydaşlarla ortak çalışma yürüterek belirli rotalarda sıfır karbon teknolojisi, temiz yakıtlar ve akıllı yönetim sistemlerini teşvik edecek.

Bu çerçevede özellikle kıyılarda enerji altyapısı inşa edilip kullanılması, yük dağıtım ağlarının optimize edilmesi, yenilenebilir enerji çözümlerinin benimsenmesi ve temiz yakıt ikmalinin yaygınlaştırılması yoluyla başlangıç limanından varış limanına kadar net sıfır karbon emisyonlu koridorlar oluşturma hedefleniyor.

Ningbo-Zhoushan Limanı'ndan 200'den fazla ülke ve bölgedeki 600'den fazla limanı birbirine bağlayan 250'den fazla uluslararası rota da dahil olmak üzere 300'den fazla konteyner rotasını bulunuyor.

Kuruluşundan bu yana yeşil ve düşük karbonlu teknolojilerin araştırılması ve teşvik edilmesi odaklı çalışan limanda an itibarıyla kullanılan enerjinin yüzde 74'ü ise temiz kaynaklardan elde ediliyor.

Ningbo-Zhoushan Liman Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tao Chengbo, "Küresel çerçevede limanların ve deniz taşımacılığının yeşil dönüşümünü desteklemek üzere Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde limanlar ve deniz taşımacılığı şirketleriyle yakın bir şekilde çalışmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Denizcilik, İspanya, Almanya, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ningbo-Zhoushan Limanı'ndan Yeşil İşbirliği - Son Dakika

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