Nisan Ayında Ekonomik Güven Endeksi Yüzde 1 Azaldı

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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında ekonomik güven endeksinin bir önceki aya göre yüzde 1 oranında azalarak 99 olduğunu açıkladı.

TÜİK, nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Mart 2024'te yüzde 100 olan ekonomik güven endeksi nisan ayında yüzde 1 oranında azalarak 99 oldu. Bir önceki aya göre nisan ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,4 oranında artarak 80,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi aynı düzeyde kalarak 103,5 oldu. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,8 azalarak 117,1 oldu.

Perkande ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9 oranında artış göstererek 115,5 olurken, inşaat sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 88,6 oldu.