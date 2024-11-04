Nitelikli Araştırmacı Çalıştayı Düzenlendi

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Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) düzenlenen "Nitelikli Araştırmacı Çalıştayı"nda, Harvard, Oxford, Texas A&M, Michigan State'in de aralarında bulunduğu farklı üniversitelerden 192 araştırmacının Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında görev almak için başvuru yaptığı belirtildi.

Doktora derecesine sahip nitelikli araştırmacıların kısmi zamanlı görevlendirilmesine imkan tanıyan 2547 sayılı Kanun'un Ek 46'ncı maddesi ve Ek 34'üncü maddesi kapsamında "Nitelikli Araştırmacı Çalıştayı", YÖK'te yapıldı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, nitelikli doktoralı araştırmacıların Türkiye'deki üniversitelere kazandırılması için çalışmalar hızlandırıldı.

Kanunun Ek-46'ncı maddesi uyarınca, uluslararası üniversiteler, AR-GE merkezleri, kamu kurumları veya özel sektör laboratuvarlarında görev yapan Türk veya yabancı doktoralı araştırmacılar Türkiye'deki üniversitelerde görev alabiliyor.

Ek-34'üncü madde kapsamında ise devlet üniversitelerinde doktora sonrası AR-GE ve tasarım projelerinde çalışmak üzere sözleşmeli araştırmacılar istihdam edilebiliyor.

"Nitelikli Araştırmacı Çalıştayı"nda, şimdiye kadar aralarında Harvard Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Texas A&M Üniversitesi, Michigan State Üniversitesi gibi dünyanın önde gelen 30 üniversitesinin de içinde bulunduğu toplamda 65 kurumdan 192 araştırmacının Türk üniversitelerinde görev almak için başvuru yaptığı belirtildi. Ek-34 madde kapsamında ise 211 doktora sonrası araştırmacının, 41 üniversitenin AR-GE ve tasarım projelerinde çalışmak üzere istihdam edildiği bildirildi.

"Üniversite-sektör işbirliği açısından çok önemli bir dönüm noktası"

Çalıştaya çevrim içi katılan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, düzenlemenin uluslararasılaşma hedefine de üst seviyede hizmet eden bir uygulama olduğunu belirtti.

Özvar, "Ek-46 üniversite-sektör işbirliği açısından çok önemli bir dönüm noktası. Bu görevlendirme ile sektördeki doktoralı nitelikli araştırmacılar vasıtasıyla hem öğrencilerimizin hem de öğretim elemanlarımızın sektörle ilişkisini güçlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Düzenleme çerçevesinde, Harvard Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Texas A&M Üniversitesi, Michigan State Üniversitesi gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinde görev yapan profesör ve doktor unvanına sahip araştırmacıların Türkiye'de kısmi zamanlı olarak istihdam edildiğini belirten Özvar, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda finans, savunma sanayi ve havacılık, enerji ve petrokimya, otomotiv, sağlık ve kimya alanlarında hizmet veren yurt içi ve yurt dışındaki, 65 farklı kurumdan gelen araştırmacılar, Türkiye'deki devlet üniversitelerinde kısmi zamanlı olarak istihdam edildi. Türkiye'den yurt dışına giden ve şu anda Amerika'dan Japonya'ya Rusya'dan Güney Afrika'ya kadar muhtelif ülkelerde pek çok akademisyen var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunu paylaşan bütün akademisyenlerle çalışmak en büyük hayalimizdir."

Özvar, üniversitelerin gerek kamu gerek özel sektörde hem yurt içinde hem de yurt dışında yerli ve yabancı, kaliteli araştırmacılarla temasa geçmelerini, bu araştırmacıları kendi bünyelerine kazandırmalarını arzu ettiklerini aktararak, yükseköğretim kurumlarının bu imkanlardan istifade etmesinin en büyük temennileri olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki üniversitelere nitelik kazandırmanın, nitelikli araştırmacıların daha fazla etkileşimde bulunmasıyla mümkün olacağını vurgulayan Özvar, "Ek-46 kapsamında görevlendirme ile sektördeki doktoralı nitelikli araştırmacılar vasıtasıyla hem öğrencilerimizin hem de öğretim elemanlarımızın sektörle ilişkisini güçlendirmeyi arzu ediyoruz." açıklamasında bulundu.