NKÜ Dekanı Yıldız, meme kanseri bakımında yeşil dönüşümün önemine dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

NKÜ Dekanı Yıldız, meme kanseri bakımında yeşil dönüşümün önemine dikkat çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
NKÜ Dekanı Yıldız, meme kanseri bakımında yeşil dönüşümün önemine dikkat çekti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
NKÜ Dekanı Yıldız, meme kanseri bakımında yeşil dönüşümün önemine dikkat çekti
Haber Videosu

NKÜ Hastanesi'nde düzenlenen sempozyumda meme kanserinin tanı ve tedavi süreçlerinde çevresel etkilerin azaltılması ele alındı. Dekan Prof. Dr. Tülin Yıldız, meme kanseri yönetiminin tüm aşamalarında yeşil dönüşümün önemine işaret etti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Yıldız, meme kanseri yönetiminin tüm aşamalarında yeşil dönüşüm anlayışının benimsenmesinin önemine işaret etti.

Meme kanserinin tanı ve tedavi süreçlerinde çevresel etkilerin azaltılması ve hasta bakımında sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla NKÜ Hastanesi Konferans Salonu'nda "Meme Kanserinde Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilir Bakım" Sempozyumu düzenlendi.

Sempozyumda, ameliyathanelerden laboratuvarlara, klinik uygulamalardan hasta bakımına kadar sağlık hizmetlerinin çevresel etkileri ele alındı.

NKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Yıldız, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, sağlık sektörünün hastalıklarla mücadele ederken çevreyi koruma sorumluluğu da taşıdığını söyledi.

Tanı ve tedavi yöntemlerindeki bilimsel gelişmelerin çevresel sürdürülebilirlikle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yıldız, meme kanseri yönetiminin tüm aşamalarında yeşil dönüşüm anlayışının benimsenmesinin önemine dikkati çekti.

Yıldız, sağlık hizmetlerinde çevresel ayak izinin azaltılmasının sürdürülebilir bir gelecek açısından önem taşıdığını ifade etti.

Sempozyumun yalnızca bilimsel gelişmelerin paylaşılmasını değil, meme kanseri bakımında çevreye duyarlı uygulamaların geliştirilmesini de amaçladığını vurgulayan Yıldız, iki günlük programla sağlık çalışanları ve öğrencilerde ekolojik farkındalığın artırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Sempozyumda NKÜ Psikoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Oya Onat Kocabıyık da "Sürdürülebilir Refah: Psikolojik Sağlamlık" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı sempozyum, yarın sona erecek.

Kaynak: AA
Meme KanseriMeme KanseriKonferansEğitimSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
Fenerbahçe’de son dakika Emre Belözoğlu’ndan sürpriz karar Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar
ABD’de tarihi gece Müslüman aday kazandı, salon yıkıldı ABD'de tarihi gece! Müslüman aday kazandı, salon yıkıldı
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Trump’ın seçim yenilgisi İsrail’i alarma geçirdi 3 büyük tehlike Trump'ın seçim yenilgisi İsrail'i alarma geçirdi! 3 büyük tehlike
Derince’de yanan araçta iş insanı Zeynel Abidin’in cansız bedeni bulundu Derince'de yanan araçta iş insanı Zeynel Abidin'in cansız bedeni bulundu
Trump’ın yenilgisiyle cesaretlenen Sanchez: Sırada İspanya var Trump'ın yenilgisiyle cesaretlenen Sanchez: Sırada İspanya var
Ahmet Nazif Zorlu’ya son veda Eşinin iki kelimesi kahretti Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
15:27
İfşa olan mesajlara Ela Rümeysa’dan savunma Sadettin Saran’la ilgili 7 yıl itirafı
İfşa olan mesajlara Ela Rümeysa'dan savunma! Sadettin Saran'la ilgili 7 yıl itirafı
15:05
Türkiye’nin konuştuğu imam AK Parti kanadından da ilk yorum geldi
Türkiye'nin konuştuğu imam! AK Parti kanadından da ilk yorum geldi
14:42
Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında iddianame İşte istenen ceza
Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında iddianame! İşte istenen ceza
14:36
Ali Ağaoğlu’nun Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
14:17
Deniz Baysal’ın oynadığı reklam filminde “sütyen“ krizi
Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi
13:59
Hamaney Trump’ın yenilgisine sevinmedi Daha sert mesaj geldi
Hamaney Trump'ın yenilgisine sevinmedi! Daha sert mesaj geldi
13:53
Ahmet Nazif Zorlu’ya son veda Eşinin iki kelimesi kahretti
Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
13:42
Trump’ın yenilgisiyle cesaretlenen Sanchez: Sırada İspanya var
Trump'ın yenilgisiyle cesaretlenen Sanchez: Sırada İspanya var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 15:32:03. #7.12#
SON DAKİKA: NKÜ Dekanı Yıldız, meme kanseri bakımında yeşil dönüşümün önemine dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android