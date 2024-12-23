Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı - Son Dakika
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Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı

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Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına düzenlenen saldırıda 5 kişinin ölümüne sebep olan Talib al-Abdulmohsen'in vasiyetinde, tüm mal varlığını Alman Kızılhaçına bağışladığı belirlendi. Saldırganın vasiyeti aracında bulundu.

23.12.2024 23:16
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Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına düzenlediği saldırıda 5 kişinin ölümüne neden olan Talib al-Abdulmohsen'in vasiyeti, saldırıda kullandığı araçta bulundu.

TÜM MAL VARLIĞINI ALMAN KIZILHAÇ'INA BAĞIŞLAMIŞ

Alman haber dergisi Spiegel'in edindiği bilgiye göre, müfettişler, Abdulmohsen'in vasiyetini, 11 Aralık'ta kiraladığı ve saldırıda kullandığı BMW marka aracın içinde buldu. Söz konusu saldırıda öleceğini düşünen Abdulmohsen'in vasiyetinde, tüm mal varlığını Alman Kızılhaçına bağışladığı yer aldı.

Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı

Abdulmohsen, 12 Aralık'ta da Magdeburg'daki otelde, Müslüman karşıtı bir ABD bloğuna video röportaj verdiği ortaya çıktı. Röportajda Abdulmohsen, milyarder iş adamı Elon Musk ve ABD'li komplo teorisyeni Alex Jones hakkında övgüler yağdırdı.

Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık'ta Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib al-Abdulmohsen 22 Aralık'ta tutuklanmıştı.

Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı
Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı - Son Dakika

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