İzmir Serbest Bölgesi'nde Nordex Rüzgâr Türbin Kanatları Üretimine Başladı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Serbest Bölgesi'nde Nordex Rüzgâr Türbin Kanatları Üretimine Başladı

07.04.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ), Nordex'in rüzgâr türbini kanatları üretimine başlamasıyla yenilenebilir enerji ekipman üretiminde yeniden önemli bir merkez haline geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, Türkiye'nin rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 2025'te 16 bin MW'a ulaşacağını belirtti.

İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ), nisan ayından itibaren Alman enerji devi Nordex'in rüzgâr enerjisi türbin kanatları üretimine başlamasıyla yenilenebilir enerji ekipman üretiminde yeniden kümelenme adresi haline geldi. TPI Composites fabrikasının geçen yıl eylül ayında kapanmasının ardından ara verilen üretim, Avrupa'nın en büyük kanat üretim tesisinde yeniden başladı.

İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, Türkiye'nin 2025 yılında rüzgâr enerjisi kurulu gücünü 16 bin MW'a çıkararak Avrupa'da Almanya'dan sonra ikinci sırada yer aldığını vurguladı. İzmir'in 2 bin 308 MW ile en yüksek paya sahip olduğunu ve 25 yılı aşan tecrübesiyle dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Sevimli, TPI Composites'in kapanmasıyla İzmir'in kanat üretiminde sıfıra düştüğünü, ancak sekiz ay aradan sonra Nordex'in üretime başlamasıyla milli bir servetin yeniden hayat bulduğunu ifade etti. Nordex'in İZBAŞ'ı seçmesinde kent merkezine yakınlık, lojistik altyapı ve istihdam kaynaklarına erişim kolaylığının temel etkenler olduğunu söyledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 12:25:18. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.