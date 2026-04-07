İzmir Serbest Bölgesi'nde Nordex Rüzgâr Türbin Kanatları Üretimine Başladı

İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ), nisan ayından itibaren Alman enerji devi Nordex'in rüzgâr enerjisi türbin kanatları üretimine başlamasıyla yenilenebilir enerji ekipman üretiminde yeniden kümelenme adresi haline geldi. TPI Composites fabrikasının geçen yıl eylül ayında kapanmasının ardından ara verilen üretim, Avrupa'nın en büyük kanat üretim tesisinde yeniden başladı.

İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, Türkiye'nin 2025 yılında rüzgâr enerjisi kurulu gücünü 16 bin MW'a çıkararak Avrupa'da Almanya'dan sonra ikinci sırada yer aldığını vurguladı. İzmir'in 2 bin 308 MW ile en yüksek paya sahip olduğunu ve 25 yılı aşan tecrübesiyle dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Sevimli, TPI Composites'in kapanmasıyla İzmir'in kanat üretiminde sıfıra düştüğünü, ancak sekiz ay aradan sonra Nordex'in üretime başlamasıyla milli bir servetin yeniden hayat bulduğunu ifade etti. Nordex'in İZBAŞ'ı seçmesinde kent merkezine yakınlık, lojistik altyapı ve istihdam kaynaklarına erişim kolaylığının temel etkenler olduğunu söyledi.