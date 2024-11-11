Norveç Bakanı'ndan Gazze Uyarısı - Son Dakika
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Norveç Bakanı'ndan Gazze Uyarısı

Norveç Uluslararası Kalkınma Bakanı, İsrail'in Gazze'deki insani yardımları engellediğini vurguladı.

11.11.2024 18:17
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Norveç Uluslararası Kalkınma Bakanı Anne Beathe Tvinnereim, Gazze'de tam bir yıkım yaşandığını belirterek, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere gıda ve acil yardımı büyük ölçüde engellediğini bunun da savaş hukukuna aykırı olduğunu vurguladı.

Norveç Dışişleri Bakanlığına göre, Tvinnereim, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki insani duruma ilişkin açıklama yaptı.

Tvinnereim, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin çok büyük acılar çektiğini belirterek, "Gazze'de tam bir yıkım yaşandığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

On binlerce insanın öldürüldüğünü ve yaklaşık 60 bin çocuğun yetersiz beslendiğini hatırlatan Tvinnereim, hasta ve yaralıların ihtiyaç duydukları tıbbi yardıma erişemediklerini ve Gazze'nin bir "moloz yığınına" dönüştüğünü kaydetti.

Tvinnereim, İsrail'in Gazze'deki halka, gıda ve ilaç ulaştırma yükümlülüğünün olduğuna dikkati çekerek, "İsrail makamları Gazzelilerin gıda ve acil yardıma erişimini hala büyük ölçüde engellemektedir. Sivil bir halkın açlığa mahkum edilmesi savaş hukukuna aykırıdır." değerlendirmesini yaptı.

Gazze'de kıtlığın eşiğine gelinmesinin tamamen "insan yapımı" olduğunu ifade eden Tvinnereim, İsrail'i savaş hukukuna uymaya çağırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Norveç Bakanı'ndan Gazze Uyarısı - Son Dakika

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