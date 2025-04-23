Norveç Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika
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Norveç Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor

Eide, Fidan ile Avrupa güvenliği ve ikili ilişkileri görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edecek.

23.04.2025 13:38
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(ANKARA) - Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Norveçli mevkidaşı ile yapacağı görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin yanı sıra Avrupa güvenliği, Ukrayna- Rusya savaşı ve Orta Doğu'daki  gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Norveç Dışişleri Bakanı Eide, yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Fidan ve Norveç Dışişleri Bakanı Eide'nin görüşmelerinde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Görüşmede mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi ile çeşitlendirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması, Avrupa güvenliği, Ukrayna-Rusya savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Bakan Fidan'ın, görüşmelerede, ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı üst düzey ziyaretlere ivme kazandırılmasına yönelik Türkiye'nin kararlılığını aktarması ve ilişkilerin temel zemininin güçlendirilmesinin öncelikli hedefler arasında olduğunun vurgulaması bekleniyor.

Görüşmede ikili ekonomik ilişkilerin ve karşılıklı yatırımların artırılmasını arzuladığını ifade etmesi ve savunma sanayi işbirliğinin güçlendirilmesini teminen ilgili kurum ve şirketler arasında temasların artırılmasının önemini dile getirmesi planlanan Fidan'ın, terörle mücadele konusunda işbirliğinin güçlendirilmesine atfedilen önemin altını çizeceği belirtiliyor.

Fidan'ın, ayrıca, Avrupa güvenliği ve NATO-AB işbirliğinin Avrupa kanadının güçlendirilmesi çabalarında Türkiye'nin rolünün kritik önem arz ettiğini ifade etmesi planlanıyor.

Fidan'ın Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılması ve olası ateşkes sonrasında atılabilecek adımlara yönelik Türkiye'nin görüşlerini aktarması, Gazze'deki katliamın ve insani krizin sona erdirilmesi ile iki devletli çözüm için uluslararası toplumun adım atmasının ve İsrail'e baskı uygulanmasının önemini dile getirmesi, Suriye'de güvenliğin temini ve istikrarın sağlanması ile yaptırımların kaldırılmasının önemini belirterek, bunun Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine de hız kazandıracağını vurgulaması öngörülüyor.

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Kaynak: ANKA

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