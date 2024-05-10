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Norveç Dışişleri Bakanı: UNRWA Genel Merkezi'ne saldırıyı yapanlar hesap vermelidir

Norveç Dışişleri Bakanı: UNRWA Genel Merkezi\'ne saldırıyı yapanlar hesap vermelidir

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan UNRWA Genel Merkezi'ne saldırısının sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirtti. Eide, İsrail'in BM personelini ve mülkünü koruma görevi olduğunu vurgulayarak, UNRWA'nın milyonlarca Filistinli göçmene hayat kaynağı olduğunu ifade etti.

10.05.2024 16:29
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Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Merkezi'ne saldırısının sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Eide, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, UNRWA Genel Merkezi'ne yönelik saldırı karşısında "şoke olduğunu" kaydederek, "Ev sahibi ülke olarak İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) personelini ve mülkünü her zaman koruma görevi var." ifadesini kullandı.

Saldırının sorumlularının hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Eide, UNRWA'nın milyonlarca Filistinli göçmene "hayat kaynağı" olduğuna işaret etti.

UNRWA Genel Merkezi'ne saldırı

İsrailli fanatik Yahudiler, 7 Mayıs'ta İsrail'e bağlı Kudüs Belediye Başkan Yardımcısı Aryeh Yitzhak King'in çağrısıyla Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki UNRWA Genel Merkezi önünde protestoda bulunmuştu.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, dün X platformundan yaptığı açıklamada, gösteriye tepki göstermişti.

Lazzarini'nin gösteriye ilişkin yayımladığı görüntüde, İsrailli protestocuların, UNRWA Genel Merkezi'nin kapısına vurması, döviz asmaya çalışması yer alıyor.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, "(İsrail'e bağlı) Kudüs Belediyesinin seçilmiş bir üyesinin çağrısıyla yapılan bu protesto, taciz, gözdağı, Vandallık ve BM mülküne zarar vermekten başka bir şey değildir." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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