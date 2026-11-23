(DİYARBAKIR) - Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Eş Başkan Ayşe Serra Bucak Küçük ile bir araya geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder ve Siyasi İşler Sekreteri Elisabeth Lothe, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Büyükelçi Gaarder ve Siyasi İşler Sekreteri Lothe'yi, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ile Meclis Eşsözcüleri Demet Ceylan ve Ayhan Karatekin karşıladı.

Görüşmede, devam eden çözüm süreci, ekonomik kalkınma, diplomatik ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, COP31 ve yeşil ekonomi konuları üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Eş Başkan Küçük, ziyaretlerinden dolayı Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder ve Siyasi İşler Sekreteri Elisabeth Lothe'ye teşekkür etti.