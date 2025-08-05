Norveç'ten İsrail Yatırımlarına Gözden Geçirme Talebi

Norveç Maliye Bakanı Jens Stoltenberg, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nde durumun giderek kötüleşmesi üzerine, İsrail şirketlerine yapılan yatırımların gözden geçirilmesini talep edeceğini söyledi.

Norveç'te yayın yapan NRK televizyonu, Stoltenberg'in Gazze'deki insani duruma ilişkin yaptığı açıklamaya yer verdi.

İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da insani durumun giderek kötüleştiğini aktaran Stoltenberg, "Norveç Merkez Bankası ve Etik Konseyinden bugün, Norveç Varlık Fonunun İsrail şirketlerine yaptığı yatırımların yeniden gözden geçirilmesini talep edeceğim." dedi.

Stoltenberg, inceleme amacının fonun, Batı Şeria ve Gazze'de yaşananlara katkıda bulunarak uluslararası hukuka aykırı davranan şirketlere yatırım yapmamasını sağlamak olduğunu kaydetti.