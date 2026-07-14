Norveç'ten Tarihi Karşılama - Son Dakika
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Norveç'ten Tarihi Karşılama

Norveç\'ten Tarihi Karşılama
14.07.2026 12:10
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Norveç, Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselen milli takımını 90.000 taraftarla kutladı.

OSLO, 14 Temmuz (Xinhua) -- Norveç'te on binlerce taraftar, pazartesi günü Norveç Kraliyet Sarayı önünde bir araya gelerek Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselerek tarihi bir başarıya imza atan milli takım oyuncularını coşkuyla karşıladı.

Saray meydanını dolduran yaklaşık 90.000 taraftar, FIFA Dünya Kupası tarihindeki en iyi derecesini alan milli takıma karşılama töreni düzenledi. Norveç cumartesi günü Miami'de İngiltere'ye uzatma devrelerinde 2-1 yenilmişti.

Takım sahneye çıktığında oyuncular ve taraftarlar, Norveç'in unutulmaz turnuva simgesi haline gelen ve artık ikonikleşen "Viking Küreği" kutlamasını birlikte gerçekleştirdi.

Devlet televizyonu NRK'nin haberine göre, takımın en golcü ismi Erling Haaland yetişmesi gereken başka bir uçuşu olduğu gerekçesiyle kutlamaya katılamadı.

Kaynak: Xinhua

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