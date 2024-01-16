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Norveç, yasa dışı evlat edinme iddiaları nedeniyle evlat edinme işlemlerini askıya aldı - Son Dakika
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Norveç, yasa dışı evlat edinme iddiaları nedeniyle evlat edinme işlemlerini askıya aldı

Norveç, yasa dışı evlat edinme iddialarının soruşturulduğunu belirterek, Filipinler, Tayland, Tayvan ve Güney Kore'den evlat edinme işlemlerinin askıya alındığını duyurdu. Norveç'te ulusal verilere göre, en çok evlat edinilen yerlerin başında Güney Kore, Tayvan, Tayland, Filipinler ve Kolombiya geliyor.

Norveç, yasa dışı evlat edinme iddiaları nedeniyle evlat edinme işlemlerini askıya aldı
16.01.2024 - 14:54,
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Norveç, "yasa dışı evlat edinme" iddialarının soruşturulduğunu belirterek, bu süreçte Filipinler, Tayland, Tayvan ve Güney Kore'den evlat edinme işlemlerinin askıya alındığını duyurdu.

Norveç Çocuk, Gençlik ve Aile İşleri Direktörlüğünce VG gazetesine yapılan açıklamada, yasa dışı evlat edinme iddialarıyla açılmış davalar bulunduğu ve bunların ciddiyetle soruşturulduğu bildirildi.

Bu süreçte Filipinler, Tayland, Tayvan ve Güney Kore'den evlat edinme işlemlerinin askıya alındığına işaret edilen açıklamada, şu anda evlat edinme sürecini başlatan ailelerin de işlemlerinin tamamlanması için soruşturmanın bitmesini beklemesi gerektiği aktarıldı.

Norveç'te ulusal verilere göre, en çok evlat edinilen yerlerin başında Güney Kore, Tayvan, Tayland, Filipinler ve Kolombiya geliyor.

Norveç Çocuk, Gençlik ve Aile İşleri Direktörü Hege Nilssen, bu ay başında yaptığı açıklamada, bazı çocukların sahte doğum belgeleriyle ailelere satıldığı iddialarına işaret etmiş ve ülkenin evlat edinme sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA
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