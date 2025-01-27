Novi Sad'daki Tren Kazası Protesto Ediliyor - Son Dakika
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Novi Sad'daki Tren Kazası Protesto Ediliyor

Novi Sad\'daki Tren Kazası Protesto Ediliyor

Novi Sad'daki kaza sonrası öğrenciler Belgrad'da 24 saat yol kapatma eylemi başlattı.

27.01.2025 14:21
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Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde bulunan tren istasyonunda 15 kişinin öldüğü kaza sonrası hükümete tepki gösteren öğrenciler, başkent Belgrad'daki en önemli kavşaklardan biri olan "Autokomanda"da 24 saat sürecek yol kapatma eylemi başlattı.

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından hükümete tepki gösteren binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi başkentteki trafik akışının "kilit" noktalarından biri olan "Autokomanda" mevkisine geldi.

"Elleriniz kanlı" yazılı dövizler ve Sırbistan bayrakları taşıyan öğrenciler, yerel saatle 10.00'da başlattıkları yol kapatma eyleminin 24 saat süreceğini duyurdu.

Belgrad Olağanüstü Durum ve Koordinasyon Dairesinden Marijana Djuric, ulusal basına yaptığı açıklamada, yol kapatma eylemi boyunca göstericilere su, acil yardım, tuvalet ve çöp toplama hizmetlerinin verileceğini belirtti.

Bu arada, öğrenci gruplarının farklı güzergahlardan kavşağa geldiği ve kentte güvenliği sağlamak için çok sayıda polisin görev yaptığı gözlemlendi.

Cumhurbaşkanı Vucic halka seslenecek

Öte yandan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yol kapatma eylemine ilişkin yaptığı açıklamada, bu tarz gösterilerin yasalara aykırı olduğunu ve polislerin olay çıkmaması için gerekeni yapacağını kaydetti.

Vucic'in, Başbakan Milos Vucevic ve Meclis Başkanı Ana Brnabic ile ortak basın toplantısı düzenlemesi de bekleniyor.

Novi Sad'daki olayda 15 kişi öldü

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş ve ağır yaralı 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü açıklanmıştı.

Olay sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti.

Savcılık soruşturması sonrası aralarında Bakan Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken, polisin olaya ilişkin çok sayıda kişiyi sorguladığı belirtilmişti.

Kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla protestolar düzenlemiş, okul ve dersleri boykot etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Novi Sad'daki Tren Kazası Protesto Ediliyor - Son Dakika

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